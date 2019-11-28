Из Турции будут депортированы более 10 членов ИГ-граждан Франции

28 ноября 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Турции будут депортированы 11 ранее задержанных боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), являющихся гражданами Франции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление МИД Турции.

Их имена не разглашаются.

«Члены ИГ - граждане Франции будут депортированы из Турции в начале декабря», - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что 11 ноября этого года Турция начала депортацию ранее задержанных террористов ИГ.

14 ноября из Турции были депортированы семеро террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что, начиная с 11 ноября, Турция начнет процесс депортации ранее задержанных террористов ИГ в страны их проживания.

По его словам, в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу также сказал, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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