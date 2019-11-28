Турция почти на 90% увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Кыргызстан

28 ноября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам десяти месяцев (январь-октябрь) 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Кыргызстан вырос на 89,68 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 491,470 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

«В октябре 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Кыргызстан вырос в 2,1 раза по сравнению с октябрем 2018 года и составил 79,690 тысячи долларов» - сказали в министерстве.

Отметим, что по итогам десяти месяцев (январь-октябрь) 2019 года объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции вырос на 37,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,136 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 35,8 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 280,620 миллиона долларов.

За последние 12 месяцев (октябрь 2018 - октябрь 2019 год) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 35,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, и составил 2,619 миллиарда долларов

Напомним, что в январе-октябре 2019 года экспорт Турции вырос на 1,60 процента по сравнению с показателями экспорта аналогичного периода 2018 года, составив 137,064 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года экспорт Турции сократился на 0,33 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 15,229 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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