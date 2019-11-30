В Турции задержаны около 60 нелегалов

30 ноября 2019 02:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Айдын задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту лодки находились 57 нелегальных мигрантов.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районе Дидим.

Все они являются выходцами из Сирии.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от переохлаждения 43 нелегальных мигранта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Турция 29 ноября 23:54
В Турции проведена операция против террористической организации РПК
Турция 29 ноября 23:01
Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО
Турция 29 ноября 21:04
Азербайджанцы признаны самыми модными в Турции (ФОТО)
Стиль 29 ноября 17:32
Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)
Стиль 29 ноября 15:49
Великолепие Османской Империи в Баку – грандиозная история любви (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 29 ноября 14:41
Лента новостей
Вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения подозрительной сумки
Европа 01:53
В Гааге в результате нападения пострадали три человека (Обновлено)
Европа 01:34
Президент ФИФА объявил о сборе денег на строительство стадионов в Африке
В мире 01:26
В Рио-де-Жанейро мужчина взял в заложники пять человек в баре
Другие страны 01:08
Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел
Израиль 00:52
В Техасе локализовали пожар на химическом заводе
США 00:40
При теракте на Лондонском мосту погибли два человека
Европа 00:08
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Турция 29 ноября 23:54
В Ливане из-за забастовки владельцев закрылись почти все АЗС
Арабские страны 29 ноября 23:41