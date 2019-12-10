Турецкая компания объявила тендер

10 декабря 2019 10:34 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турецкая энергетическая компания объявила тендер
Турция 10:59
Турецкая жандармерия привлекает иностранных страховщиков
Турция 5 декабря 10:41
Жандармерия Турции объявила тендер на страхование транспортных средств
Турция 5 декабря 10:37
Минздрав Турции объявил тендер
Турция 5 декабря 10:32
Управление полиции Турции привлечет иностранных страховщиков
Турция 25 ноября 10:15
В Турции объявлен тендер на строительство более 400 жилых объектов
В мире 23 ноября 14:25
Лента новостей
В ноябре Турция экспортировала в Россию сельхоз продукты на сумму почти $125 млн
Турция 11:40
Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN
Бизнес 11:31
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Бакинской высшей школе нефти будет передано лицензионное программное обеспечение JewelSuite ™
Энергетика 11:23
Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet
США 11:22
В судах Азербайджана назначены специальные судьи, работающие со СМИ
Общество 11:20
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании
Энергетика 11:13
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09