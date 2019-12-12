В США заявили, что не видят свидетельств того, что Турция изменила курс относительно С-400

12 декабря 2019 22:17 (UTC+04:00)

Вашингтон не видит никаких свидетельств того, что Анкара как-либо изменила свой курс относительно приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил в четверг на брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет свидетельств того, что они поменяли курс и пытаются пойти в другом направлении", - сказал он.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.

По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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