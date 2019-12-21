Член экипажа турецкого сухогруза в Индийском океане убил капитана

БАКУ /Trend/ - Член экипажа турецкого сухогруза İnce Karadeniz, находившегося в водах Индийского океана, нанес ножевое ранение капитану судна, после чего потерпевший Бора Эшки скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что тот же моряк, имя которого не упоминается, ранил двух других членов экипажа, состояние которых оценивается как критическое.

«Нападавший был обезврежен другими членами экипажа» - сообщают СМИ.

О других деталях и о причине инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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