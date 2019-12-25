Террористические организации PKK и YPG продолжают атаки против мирного населения

25 декабря 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Террористические организации PKK и YPG, вразрез с целями операции "Источник мира", стремящиеся нарушить стабильность, и помешать возвращению в свои дома сирийцев, продолжают атаки против мирного населения.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает в среду Trend. Как сообщает министерство, террористические организации PKK и YPG в очередной раз взяли под прицел ни в чем не повинных людей в центре города Джераблус в регионе, где проводилась операция "Щит Евфрата".

Как сообщили в министерстве, террористы совершили теракт, дистанционно взорвав два мотоцикла, начиненные взрывчаткой. В результате пострадали 14 мирных жителей, среди которых были и дети, в том числе четверо получили тяжелые ранения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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