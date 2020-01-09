FIAT занял первое место на автомобильном рынке Турции

9 января 2020 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года автомобили марки FIAT занимали первое место на автомобильном рынке Турции, сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, автомобили марки FIAT в ноябре прошлого года занимали 11,2 процента автомобильного рынка Турции, Volkswagen – 10,1 процента, Renault -9,3 процента, Peugeot-7,5, Hyundai - 6,7, Ford - 6,2, Opel - 6,1, Honda - 5,4, Skoda-5,2, Toyota – 5,1 процента.

Остальные 27,2 процента приходятся на долю других автомобильных производителей.

Отметим что по итогам ноября прошлого года количество транспортных средств на дорогах Турции выросло на 0,8 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 23,170 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 65,5 процента, фургонов и грузовиков - 12 процентов, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 5 процентов, а 3,2 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы отечественных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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