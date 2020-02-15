Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что главы государств подчеркнули важность восстановления мира и стабильности в Ливии.
В ходе встречи обсуждались региональные события, а также двусторонние вопросы.
Эрдоган и Трамп отметили, что атаки сирийского режима неприемлемы, и обменялись мнениями о скорейшем прекращении кризиса в сирийском Идлибе.
Кроме того, была подчеркнута важность восстановления мира и стабильности в Ливии.
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