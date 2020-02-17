Число поездок из Турции в Россию для трудоустройства резко сократилось

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года резко сократилось число поездок из Турции в Россию с целью трудоустройства.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе 2020 года число граждан Турции, посетивших Россию посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 73,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

В частности, в январе 2020 года посредством Службы занятости Россию посетили 69 граждан Турции.

Отметим, что в целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 1 783 гражданина Турции, что на 10,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 87 383 гражданина, что на 4,8 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Из общего числа трудоустроенных 36,4 процента — женщины, 63,4 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в январе 2020 года 99,6 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В январе 2020 года число безработных в Турции составило 4,026 миллиона человек, из которых 50,4 процента - женщины, 49,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu