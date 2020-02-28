Турция не будет останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу
Власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам собеседника агентства, сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал ЕС открыть двери беженцам в Европу. Так, в октябре прошлого года турецкий лидер пообещал сделать это, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии "Источник мира" военной. А в начале ноября Эрдоган заявил, что Анкаре придется открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении.
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