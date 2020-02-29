Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию в сирийском Идлибе, сообщила администрация президента Турции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Наш президент провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе, гуманитарный кризис, который это вызвало, а также шаги, которые могут быть предприняты по его разрешению. Президент подчеркнул, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности за урегулирование сирийского кризиса", - говорится в сообщении.
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