Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению (президента Сирии Башара) Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.