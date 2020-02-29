Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском

Турция 29 февраля 2020 13:27 (UTC+04:00)
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению (президента Сирии Башара) Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.

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