Чавушоглу и Столтенберг обсудили Идлиб

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили Идлибе и ситуацию с мигрантами.

Генсек альянса выразил выразил поддержку и солидарность с Турцией по ситуации в Сирии.