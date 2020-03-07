Турция в январе 2020 года резко сократила товарооборот с Ираном

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Ираном сократился на 386,669 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 289,004 миллиона долларов. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

"В январе 2019 года экспорт Турции в Иран составил 183,030 миллиона долларов, а импорт из Ирана – 105,974 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

Отметим, что товарооборот между Турцией и Ираном в январе-декабре 2019 года сократился на 3,775 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 5,589 миллиарда долларов.

В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Иран составил 2,319 миллиарда долларов, а импорт из Ирана – 3,270 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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