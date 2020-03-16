Возросло число заболевших коронавирусом в Турции
БАКУ /Trend/ - Число заразившихся коронавирусом в Турции возросло до 18. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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