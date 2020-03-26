В Турции обсуждают амнистию в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Турции обсуждают амнистию в связи с распространением коронавируса, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается ,что данный вопрос стоит на повестке президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана.

По данным СМИ Эрдоган уже обсудил его с лидерами политических партий.

Амнистия может быть применена к 100 тысячам заключенных в Турции.

Отметим что, от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции скончались еще 15 человек.

Об этом написал в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, за последние 24 часа стали известны результаты 5 035 тестов, 561 из них оказался положительным.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Турции достигло 59 человек, число случаев заражения составило 2433.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu