Турция в ближайшие дни эвакуирует еще 25 тысяч граждан из-за рубежа

Власти Турции до 24 апреля, когда начинается священный для мусульман месяц Рамазан доставят в страну 25 тысяч граждан из 59 стран.

Об этом сообщил в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился принять все меры для того, чтобы желающие граждане за рубежом смогли провести священный месяц Рамазан и последующие праздники вместе с семьями и родными в Турции.

Октай подчеркнул также, что власти Турции продолжат поддерживать граждан во время пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19).

В рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа в Турцию ранее были эвакуированы 25 тысяч граждан.

«Предпринимаются меры, чтобы доставить в Турцию еще около 25 тысяч граждан. Работы координируются МИД, МВД, Министерством транспорта и инфраструктуры, Минздравом, Министерством молодежи и спорта, а также местными властями Турции», - сообщил Октай.

Вице-президент Турции выразил надежду на то, что турецкий народ выиграет борьбу против коронавируса нового типа, проявив солидарность и объединив усилия, как это неоднократно было в истории.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.