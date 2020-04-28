Турция направила в Пакистан очередную партию гуманитарной помощи

БАКУ/Trend/ - Турция направила вторую партию гуманитарной помощи в Пакистан в рамках мер борьбы с пандемией коронавируса, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Самолет Turkish Airlines с гуманитарным грузом приземлился в Международном аэропорту «Джинна» в Карачи.

Генеральный консул Турции в Карачи Мурат Эркол сказал агентству «Анадолу», что гуманитарный груз состоит из 180 тысяч масок и 31 500 защитных комбинезонов.

По его словам, защитные комбинезоны были переданы представителю Национального органа по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана Насрулле Брохи.

Гуманитарная помощь будет направлена в наиболее нуждающиеся регионы Пакистана.

Первая часть гуманитарной помощи в Пакистан была направлена 22 апреля.

Гуманитарный груз состоял из 20 тысяч масок, 50 тысяч защитных комбинезонов и 100 тысяч защитных масок. Груз был доставлен на самолете Turkish Airlines, который вывез из Пакистана группу турецких граждан.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года исследования показали новый тип коронавирусной инфекции, получившей название COVID-19.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.