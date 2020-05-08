Медицинские маски в Турции будут продавать по символической цене

Власти Турции приняли решение о начале продаж медицинских масок по символической цене в 1 турецкую лиру, пишет в пятницу Trend со ссылкой на агентсво Анадолу.

Маски поступят в продажу с 8 мая, сообщили в Министерстве торговли страны.

Соответствующее решение было принято 4 мая на заседании Кабмина под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и связано с постепенной нормализацией инфекционной ситуации в стране.

Медицинские маски наряду с аптеками можно будет приобрести в торговых центрах, а также в онлайн-режиме.

На первом этапе маски поступят в продажу в Стамбуле, а затем поэтапно в других городах.

Ранее по поручению президента Эрдогана в стране была организована бесплатная раздача медицинских масок.