Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн

Турция 2 июня 2020 10:53 (UTC+04:00)
Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн
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