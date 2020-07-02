БАКУ /Trend/ - В Турции не исключают выхода страны из Стамбульской конвенции, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об этом сказал заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш.

По его словам, в связи с этим сейчас ведется работа.

Не вдаваясь в детали, Куртулмуш добавил, что "подписание конвенции было ошибкой со стороны Турции".

Отметим, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) была подписана 11 мая 2011 года в Стамбуле.

12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, за ней последовали еще 33 страны в период с 2013 по 2019 годы: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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