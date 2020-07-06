Глава МИД: Турция в период пандемии оказала помощь 137 странам

Турция направила грузы медицинской помощи в 137 стран мира и этот процесс будет продолжен. Мы готовим новые грузы для партнеров за рубежом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушолгу, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, благодаря своевременным и эффективным мерам, Турция вошла в число стран, наиболее успешно противостоящих пандемии.

Турция обладает одной из самых развитых систем здравоохранения в мире, констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу привлек внимание к усилиям властей Турции по вывозу сограждан, оставшихся за границей на фоне закрытия границ и прекращения транспортного сообщения.

"В период пандемии наша страна осуществила самую крупную в своей истории операцию по вывозу граждан из-за рубежа. Из 130 стран на Родину были доставлены более 90 тысяч граждан", - сказал министр.

Кроме того, в период пандемии власти 90 стран изъявили желание вывести своих граждан из Турции. Анкара способствовала и координировала процесс вывоза более 230 тысяч иностранцев из Турции, подчеркнул Чавушоглу.

Министр иностранных дел назвал несправедливой позицию Евросоюза, не включившего Турцию в число стран, чьи граждане могут с 1 июля посещать страны ЕС на фоне пандемии.

«Турция столкнулась с несправедливостью. Критерии, по которым те или иные страны, включали в список для свободного посещения – вовсе не эпидемиологическая ситуация, а политическая близость. То есть имел место политический жест, который на наш взгляд является ошибочным. Тем самым в Евросоюзе ставят под угрозу безопасность собственных граждан. В тоже время ситуация в Турции намного лучше. Все это вызовет недовольство, как среди населения европейских стран, так и в СМИ», - сказал Чавушоглу.