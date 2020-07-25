Сократился импорт кожаных изделий из Турции в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции Узбекистан сократился на 47,29 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 2,3 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Узбекистан сократилось на 41,25 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 174 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции на мировые рынки сократился на 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 630,549 миллиона долларов.

Экспорт кожаных изделий составляет 0,8 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 101,532 миллиона долларов, что на 15,8 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт кожаных изделий в июне 2020 года составил 0,8 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала кожаных изделий на сумму 1,464 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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