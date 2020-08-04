Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано во вторник в Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейсмические толчки отмечались в провинции Малатья. Эпицентр, по данным местных ученых, находился на глубине около 5 км.

О разрушениях или жертвах не сообщается.