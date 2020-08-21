Турция обнаружила 320 млрд кубометров натурального газа в Черном море – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция обнаружила запасы углеводородов в Черном море, запасы которых оцениваются в размере порядка 320 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, данная находка будет способствовать избавлению Турции от энергетической зависимости извне.

Он отметил что, энергетические ресурсы важны для национальной безопасности Турции, и к 2023 году этот газ будет в распоряжении турецкого народа.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшую пятницу объявит «очень хорошие новости», которые, по его словам, «откроют новую эпоху в Турции».

«Уверен, что эта хорошая новость, которую мы объявим всей нашей нации в пятницу, откроет новую эру в Турции», - сказал турецкий лидер.

Напомним , что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Напомним, что по итогам 2019 года на территории Турции были проведены разведывательные буровые работы по поиску углеводородного сырья, пробурены 5,063 тысячи разведывательных скважин.

За указанный период общая глубина разведывательных буровых работ составила 9 536,832 тысячи метров.

TPAO было пробурено 3,048 тысячи разведывательных скважин с общей проходкой 6 145,929 тысячи метров.

104 скважины общей глубиной 133, 386 метра были пробурены организациями Главного управления минеральных исследований и разведки Турции (MTA), 257 скважин с общей проходкой 311, 662 метра - другими турецкими компаниями.

Иностранными компаниями были пробурены 1,312 тысячи разведывательных скважин общей глубиной 2 245,605 тысячи метров, а совместными предприятиями и консорциумами - 342 скважины.

Согласно данным ведомства, за указанный период (январь-декабрь 2019 года) посредством TPAO были разведаны 510 месторождений, со стороны MTA - восемь, другими отечественными компаниями - 24, иностранными й - 306, а совместными консорциумами - 93 месторождения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Рошан Гусейнов)

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