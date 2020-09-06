Эрдоган призвал ЕС быть беспристрастным в ситуации в Восточном Средиземноморье
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС и события в Восточном Средиземноморье.
Эрдоган призвал ЕС оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье/
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