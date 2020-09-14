Россия и Турция проведут консультации по Сирии и Ливии 15-16 сентября
Россия и Турция проведут 15-16 сентября очередной раунд консультаций по ситуации в Сирии и Ливии. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Консультации между турецкими и российскими межведомственными делегациями по Сирии и Ливии продолжатся 15-16 сентября в Анкаре на техническом уровне", - говорится в коммюнике.
Предыдущий раунд переговоров состоялся с 31 августа по 1 сентября в Москве. До этого межведомственные консультации России и Турции по урегулированию в Ливии прошли 21-22 июля в Анкаре. С российской стороны в них участвовали руководитель делегации замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны, с турецкой - руководство различных ведомств во главе с Оналом.
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