В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 261 тысячу
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 67 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 186.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 294 620, за прошедшие 24 часа 1 742 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 327 человек, общее число выздоровевших достигло 261 260.
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