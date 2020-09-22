Эрдоган: Пандемия доказала обоснованность призывов к реформе СБ ООН

Турция 22 сентября 2020 23:33 (UTC+04:00)
Эрдоган: Пандемия доказала обоснованность призывов к реформе СБ ООН

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа продемонстрировала бездейственность существующих глобальных антикризисных механизмов. С самого начала пандемии, страны были вынуждены в одиночку противостоять распространению опасной болезни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь во вторник в режиме видеоконференции к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, ситуация, с которой столкнулось мировое сообщество в период пандемии, доказала оправданность тезиса о кризисе ООН, который неоднократно озвучивался за последние годы.

«Судьбу мирового сообщества не должны вершить пять стран-членов СБ ООН. Мы не можем оставлять глобальные решения на усмотрение узкого круга стран. Для восстановления доверия к международным структурам, нужно в первую очередь пересмотреть подходы, реформировать организации и обновить правила», - сказал турецкой лидер.

По его словам, должны быть проведены масштабные, безотлагательные и значимые реформы СБ ООН. Деятельность Совбеза должна стать более эффективной, демократической, прозрачной и ответственной.

Кроме того, должна усовершенствоваться структура Генеральной Ассамблеи ООН, превратившись в структуру, «отражающую совесть всего человечества».

«В случае с проблемами глобального масштаба, краткосрочные меры отодвинут решение кризисов. При этом долгосрочные шаги возможны лишь при условии наличия международной солидарности», - подчеркнул турецкий лидер.

Президент отметил, что Турция в период пандемии основывалась на принципе «Друг познается в беде». Грузы медицинской помощи были направлены в 146 стран мира и переданы семи международным организациям.

Турция вывезла из 141 страны более 100 тыс. своих граждан. Кроме того, Анкара способствовала перевозке на родину более 5500 граждан 67 стран мира.

«Все это Турция делала не с целью продвижения «коронавирусной дипломатии». Наши действия были безвозмездными. Мы не ждали и не ждем ответных шагов», - подчеркнул турецкий лидер.

Вакцина от коронавируса должна стать достоянием всего человечества

Эрдоган вновь призвал мировое сообщество к отказу от конкуренции в вопросе разработки и производства вакцины от коронавируса.

Вакцина от коронавируса должна стать общим достоянием человечества вне зависимости от того, в каком государстве будет разработана.

По словам главы государства, пандемия стала также экзаменов на эффективность и прочность государственной системы и системы управления.

«За успехами Турции стоит эффективный механизм системы Президентской формы правления, высокий потенциал развитой системы здравоохранения, наличие кадров», - отметил президент.

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