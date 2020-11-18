В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5
БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:05 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 11 километрах от города Угурлудаг. Очаг залегал на глубине трех километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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