Турция обладает потенциалом максимально эффективного использования возможностей, связанных с перенаправлением глобальных цепочек поставок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила в понедельник Министр торговли страны Рухсар Пекджан, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Глава ведомства выразила уверенность в том, что на фоне пандемии Турция укрепит позиции на глобальном рынке инвестиций и торговли.

Пекджан привлекла внимание к усилиям правительства страны по поддержке малого и среднего бизнеса, а также экспортеров.

По словам главы Минторга Турции, с начала текущего года кредитами по льготным процентным ставкам общим объемом в 39 млрд 193 млн воспользовались уже 950 922 представителей среднего и малого бизнеса.

При этом турецкий Eximbank с начала года выделил экспортерам в целом $37,5 млрд, что на 5% больше показателя 2019 года.

Глава Минторга прокомментировала также усилия турецких властей относительно предотвращения импорта некачественной продукции.

В январе-октябре 2020 года на таможне проведены проверки 1 млн 515 тыс. партий товаров, в страну не допущено 4645 видов продукции, нарушающей требования законодательства, констатировала Пекджан.