Мусульмане вынуждены бороться с вирусом вражды к исламу

В нынешнем году мы были вынуждены бороться не только с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), но и с вирусом вражды к мусульманам, который распространяется в мире быстрее COVID-19 пишет Trend со ссылкой агентство Анадолу.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу в режиме видеоконференции к участникам 23-его ежегодного конгресса Ассоциации мусульман Америки.

Президент Турции призвал мусульман оставить в сторону разногласия и объединится перед лицом угрозы в адрес священных ценностей ислама.

По словам турецкого лидера, основная причина столь наглого поведения врагов ислама и человечества - противоречия среди самих мусульман. Раскол в исламском мире проявляется не только в сферах экономики, политики, обороны и дипломатии, но и в отношениях между мусульманами, констатировал Эрдоган.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, как идеологический фанатизм набирает обороны и поддерживается даже на уровне глав государств. Подобный фанатизм столь же опасен, как и действия террористов ДЕАШ и сторонников Фетуллаха Гюлена», - предупредил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, когда речь идет о критике мусульман, в ход пускаются самых изощренные обоснования, в том числе заявляется о свободе убеждений и слова. При этом на Западе не выносят малейшей критики в свой собственный адрес

Президент Эрдоган привел в качестве примера ситуацию во Франции, где в последнее время под предлогом свободы слова озвучиваются нападки в адрес Пророка Мухаммеда. Оскорбление религиозных чувств людей не имеет ничего общего с правами и свободами человека, подчеркнул глава государства.

«Наряду с беспрецедентной по масштабам борьбой с террористическими образованиями, мы не забываем о защите религиозных ценностей, выступая с резкой критикой любых нападок в адрес мусульман», - сказал президент.

Эрдоган призвал также ценой жизни отстаивать статус Иерусалима - святость которого значима для всего исламского мира.

«Турция веками была и остается территорией мирного сосуществования различных религий и культур. Мы предпринимаем все возможное для предотвращения любых форм этнического и межконфессионального противостояния. Анкара проводит сбалансированную политику, направленную на обеспечение справедливых прав и взаимного доверия между всеми жителями страны, все зависимости от религиозных убеждений. Наша политика должна быть примером для других стран», - сказал президент.