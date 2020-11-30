Турция и РФ обсуждают детали Мониторингового центра по Карабаху - Хулуси Акар

Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается в соответствии с графиком.

Об этом сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар на заседании с командующими родами войск ВС Турции в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Акар напомнил, что вслед за трехсторонним заявлениям по Карабаху, был подписан меморандум между главами оборонных ведомств Турции и РФ по созданию Мониторингового центра на территории Азербайджана.