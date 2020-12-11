Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 458 тысяч человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 226 человек, общее число жертв заболевания достигло 15 997.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, за прошедшие 24 часа 5 607 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 516 человека, общее число выздоровевших достигло 458 109.
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