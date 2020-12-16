Сократился товарооборот между Турцией и Грузией

БАКУ /Trend/ - В октябре 2020 года товарооборот между Турцией и Грузией сократился на 8 миллионов долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 138,761 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2020 года экспорт Турции в Грузию составил 128,290 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 10,471 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-октябре 2020 года товарооборот Турции и Грузии сократился на 89,554 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 1,233 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2020 года экспорт Турции в Грузию составил 1,074 миллиарда долларов, а импорт из Грузии – 159 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

Внешнеторговый оборот Турции в октябре 2020 года составил 37,032 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в октябре вырос на 5,6 процента по сравнению с октябрем 2019 года, составив 17,329 миллиарда долларов.

Импорт Турции в октябре 2020 года вырос на 8,4 процента по сравнению с октябрем прошлого года и составил 19,703 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-октябре 2020 года товарооборот Турции составил 311,505 миллиарда долларов.

По итогам января-октября 2020 года экспорт Турции сократился на 9,1 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 135,617 миллиарда долларов.

В январе-октябре 2020 года импорт Турции возрос на 1,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 175,888 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.