Эффективность вакцины от Sinovac в ходе исследований в Турции составила 91,25%

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прокомментировал накануне после вчерашнего заседания Научного комитета ряд вопросов, связанных с борьбой с пандемией.

Как сообщает Trend, объяснив причины, по которым Турция предпочитает платформу для инактивированной вакцины при выборе вакцины против COVID-19, Коджа сказал, что разработка вакцины на этой платформе является наиболее проверенным методом для Турции. С учетом того, что перед выбором какой-либо вакцины было бы целесообразным проведение ее клинических испытаний среди населения страны, предпочтение было отдано инактивированной вакцине CoronaVac.

Представитель Научного комитета, профессор Серхат Унал отметил, что уже готовы промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний, которые начались в сентябре. В случае заражения вирусом всего лишь 40 участников на этом этапе исследования, которое проводилось среди тысяч добровольцев, данный этап завершится.

Как отмечается, пока заразились всего 29 человек. Из них 26-ти была введена не настоящая вакцина, а плацебо. У трех вакцинированных из более чем 7300 добровольных участников исследований результат ПЦР-теста оказался положительным. Все трое являются медработниками, работающими в отделениях повышенного риска. «Хотя эти трое заразились, они не ощущали никаких симптомов болезни», - сказал Коджа.

Таким образом, эффективность в рамках исследований в Турции вакцины CoronaVac, разработанной компанией Sinovac, составила 91,25 процента. Министр отметил, что, согласно ожиданиям, в итоге эта цифра будет еще выше. Следует отметить, что ВОЗ считает достаточной не менее чем 50-процентную эффективность какой-либо вакцины.

Что касается информации Научного комитета о возможных побочных воздействиях вакцины, лишь 2,5 процента добровольцев ощутили легкую головную боль и легкую усталость. Это указывает на то, что вакцина безопасна.

Предоставлено разрешение на поставку в Турцию с конца этой недели трех миллионов доз вакцины, которая уже готова с 5 декабря. В целом до февраля Sinovac отправит в Турцию 50 миллионов доз вакцин. Вакцина будет поставляться в Турцию по ценам относительно ниже мировых.

В Турции можно вакцинировать 1,5–2 миллиона человек в день. Министр сказал, что, несмотря на то, что участие в вакцинации является добровольным, он верит, что население проявит активность в этом вопросе, и добавил, что будет одним из первых, кто вакцинируется. Напомним, что согласно стратегии вакцинации Турции, на первом этапе будут вакцинированы медицинские работники и другие лица из группы риска.