Самолет "Turkish Airlines" совершил вынужденную посадку в Стамбуле (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Принадлежащий "Turkish Airlines" грузовой самолет "B777-F" совершил аварийную посадку вскоре после вылета из стамбульского аэропорта Ататюрк.
Как сообщает Trend, причиной посадки стали деформации фюзеляжа в результате столкновения со стаей птиц.
В сообщении компании говорится, что грузовой самолет TK6220 направлялся из Стамбула в Алматы.
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