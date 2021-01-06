В Турции выросли цены на бензин

БАКУ /Trend/ - Стоимость 1 литра бензина в Турции подорожала на 11 куруш (4,9 гяпиков).

Как сообщает Trend, об этом сообщили в Союзе работодателей энергетических, нефтегазовых и газовых станций Турции.

В соответствии с повышением цен бензин будет стоить 7,24 лир (1,66 маната) в Стамбуле, 7,30 лир (1,67 маната) в Измире и 7,29 лир (1,68 маната) в Анкаре.

(Редактор: Наталья Кочнева)