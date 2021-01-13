Свыше девяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 173 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 325.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 355 839, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 554 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 463 человек, общее число выздоровевших достигло 2 227 927.
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