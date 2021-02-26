В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,55 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 74 человека, общее число жертв заболевания достигло 28 432.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 683 971, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 9 205тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 282 человека, общее число выздоровевших достигло 2 556 785.