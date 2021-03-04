В Турции потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В Турции потерпел крушение военный вертолет.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что вертолет вылетел из Бингёля (восток Турции). В результате крушения погибли 9, получили ранения четверо военнослужащих.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Информации о причинах крушения нет.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)