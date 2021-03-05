В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,6 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 839.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 746 158, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 11 322 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 873 человека, общее число выздоровевших достигло 2 601 137.