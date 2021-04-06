Турция сохраняет приверженность конвенции Монтрё

Турция по-прежнему привержена конвенции Монтрё о статусе проливов и осознает ее преимущества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам совещания в Президентском комплексе в Анкаре, пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

“Мы считаем преимущества, которые Монтрё дает нашей стране, важными, и мы будем оставаться приверженными этому соглашению, пока не найдем лучшие возможности”, -сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё и каких-либо усилий в этом направлении не предпринимается.

Эрдоган напомнил, что конвенция Монтрё была подписана в 1936 году в результате продолжительных переговоров и что, согласно документу, контроль над проливами был передан не международной комиссии, а Турции, хотя и со “многими ограничениями”. Он подчеркнул, что конвенция стала для Турции “значимым достижением” с учетом исторических реалий того периода.

Турецкий лидер также отреагировал на критические высказывания относительно планов строительства канала "Стамбул". Глава государства подчеркнул, что любые попытки связать конвенцию с проектом канала “Стамбул” в корне ошибочны.

“Благодаря Стамбульскому каналу морское судоходство в проливе Босфор будет облегчено, у Турции появится альтернатива под ее суверенитетом, помимо обязательств в рамках конвенции Монтрё. Это борьба за наш суверенитет”, -заявил президент Эрдоган.

Президент назвал “оскорблением героических турецких вооруженных сил” открытое письмо, опубликованное ранее группой адмиралов ВМС Турции в отставке.

Он напомнил, что “каждая атака на демократию в Турции начиналась с заявлений, подобных тому, что сделала группа отставных адмиралов”.

“Заявление группы отставных адмиралов нельзя считать свободой слова, это понятие не включает угроз переворота”, -подчеркнул президент Турции, назвав произошедшее "злонамеренным покушением".

"Тот факт, что вопросы, которые могут быть решены в рамках закона и демократии, превращаются в оправдание для заявлений о перевороте, представляет собой явную угрозу Конституции", - заключил он.