Турция существенно сократила экспорт цемента в Иран

БАКУ /Trend/ - Экспорт цемента из Турции в Иран в январе-феврале 2021 года сократился на 43,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,737 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В феврале этот показатель также сократился на 44,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 1,055 миллиона долларов.

В январе-феврале 2021 года турецкий экспорт цемента на мировой рынок вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 609,554 миллиона долларов.

В феврале Турция экспортировала на мировые рынки цемент на 330,488 миллиона долларов, что на 6,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (февраль 2020 - февраль 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 3,77 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)