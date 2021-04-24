Турция нацелена на полное искоренение угрозы терроризма в регионе - Эрдоган

Цель Турции – полностью устранить вызовы и угрозы у своих южных границ. Мы полны решимости искоренить терроризм в регионе и полностью избавить своих граждан от этой напасти. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к офицерам штаба антитеррористических операций "Pençe-Şimşek" и "Pençe-Yıldırım" на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства заверил, что Турция продолжит борьбу со сворой убийц [террористами], которые принесли в регион лишь кровопролитие, слезы и разруху.

По его словам, Турция, Ирак и Сирия должны вести борьбу с террористическими организациями и сепаратистами, в том числе с РПК.

«В ходе антитеррористических операций ВС Турции в максимальной мере используются отечественные виды вооружения и боеприпасов. Это предмет гордости для нашей страны», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в рамках нынешней операции на севере Ирака уничтожаются укрытия террористов. С начала операции уже ликвидировано большое число боевиков, сообщил президент.

Турция уважает территориальную целостность Ирака и учитывает этот фактор при проведении антитеррористических операций.

Действия ВС Турции внесут важный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, уверен Эрдоган.