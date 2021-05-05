Мэрия Стамбула привлечет консалтинговые услуги в рамках строительства парков

Турция 5 мая 2021 09:19 (UTC+04:00)
Мэрия Стамбула привлечет консалтинговые услуги в рамках строительства парков
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