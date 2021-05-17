В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,94 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 223 человека, общее число жертв заболевания достигло 44 760.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 117 374, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 10 512 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 14 418 человек, общее число выздоровевших достигло 4 947 256.
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