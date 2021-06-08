Министр обороны Латвии посетил в Турции площадку по производству ударных БПЛА

Заместитель премьер-министра и министр обороны Латвии Артис Пабрикс посетил предприятие компании Baykar, где создаются беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные БПЛА, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар проинформировал латвийскую делегацию об этапах создания беспилотных летательных аппаратов.

Латвийский министр также поинтересовался прототипом первого летающего автомобиля Турции – Cezeri.

«Мы рады были принять на предприятии Baykar министра обороны Латвии и сопровождающих его лиц», - написал в Twitter Байрактар.

Пабрикс также оставил в соцсетях позитивный отзыв о визите на предприятие Baykar. «Продукция ВПК Турции отвечает высоким мировым стандартам. Мы дорожим связями с союзником по НАТО – Турцией. Желаю успехов всем вам», - написал глава оборонного ведомства в Twitter.

Напомним, что в прошлом месяце в Анкаре в присутствии лидеров Турции и Польши был подписан контракт на поставку 24 турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 в эту европейскую страну.