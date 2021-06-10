С начала года выросли грузоперевозки через аэропорт в турецкой Адане
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Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат
«Южный газовый коридор» может помочь решить некоторые глобальные энергетические проблемы - Курт Доннелли
Узбекистан-Таджикистан: Взаимное стремление и решительный настрой на укрепление доверия, дружбы и добрососедства
На Бакинском приморском бульваре открылась выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect издательского дома NARGIS (ФОТО/ВИДЕО)
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»
В Азербайджане завершена оценка воздействия на окружающую среду золотоносного месторождения «Човдар» (ФОТО)
Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана